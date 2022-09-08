"Закон Суркиса" против телепула нарушает международные нормы и подрывает перспективы развития национальных спортивных клубов - эксперт

Бывший президент федерации велоспорта Украины Андрей Гривко жестко раскритиковал внесенные Верховной Радой изменения в закон "О физической культуре и спорте", которые, по данным СМИ, пролоббировал нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис .

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На своей странице в Facebook Гривко напомнил, что 6 января народные депутаты проголосовали за правки в закон о спорте, касающиеся разграничения спортивных мероприятий и соревнований, а также определяющие организатором матча "футбольный клуб команды-хозяина".

"Хотел бы внести замечания, как член комиссии Европейского велосипедного союза. Право проведения соревнований в Украине за правилами Международных ассоциаций принадлежит Федерациям с полученным статусом национальной от международной ассоциации", - подчеркнул Гривко.

Кроме того, по его словам, внесенные изменения губят нынешнюю форму независимого судейства, так как оно может стать клубным.

"Все соревнования должны иметь судейство, назначенное национальными федерациями. Клубы априори не могут иметь собственного, клубного судейства", – отметил спортивный эксперт.

Он также заявил, что в будущем украинские футбольные клубы пострадают от этих изменений, так как они не соответствуют международным нормам функционирования спорта.

"Этот закон вносит нарушения в процедуру проведения соревнований на территории Украины и из-за несоответствия к международным нормам функционирования спорта подрывает как автономию национальных федераций, так и будущие перспективы развития клубов", - пояснил Гривко.

Напомним, ранее СМИ проанализировали изменения в закон о спорте и пришли к выводу, что они были пролоббированы Григорием Суркисам в целях дальнейшего блокирования единого телепула УПЛ.

Согласно анализу, в частности, документ позволит родному брату политика Игорю Суркису, зарабатывать на трансляции футбольных матчей дважды: как собственнику ФК "Динамо" и как собственнику доли в медиахолдинге 1+1.