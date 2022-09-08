"Закон Суркіса" проти телепулу порушує міжнародні норми та підриває перспективи розвитку національних спортивних клубів - експерт

Колишній президент федерації велоспорту України Андрій Гривко жорстко розкритикував внесені Верховною Радою зміни до закону "Про фізичну культуру та спорт", які, за даними ЗМІ, пролобіював нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс .

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На своїй сторінці у Facebook Гривко нагадав, що 6 січня народні депутати проголосували за зміни до закону про спорт щодо розмежування спортивних заходів та змагань, а також визначальні організатором матчу "футбольний клуб команди-господаря".

"Хотів би внести зауваження як член комісії Європейського велосипедного союзу. Право проведення змагань в Україні за правилами Міжнародних асоціацій належить Федераціям з отриманим статусом національної від міжнародної асоціації", - наголосив Гривко.

Крім того, за його словами, внесені зміни гублять нинішню форму незалежного суддівства, оскільки вона може стати клубною.

"Усі змагання повинні мати суддівство, призначене національними федераціями. Клуби апріорі не можуть мати власного, клубного суддівства", – зазначив спортивний експерт.

Він також заявив, що у майбутньому українські футбольні клуби постраждають від цих змін, оскільки вони не відповідають міжнародним нормам функціонування спорту.

"Цей закон вносить порушення у процедуру проведення змагань на території України та через невідповідність до міжнародних норм функціонування спорту підриває як автономію національних федерацій, так і майбутні перспективи розвитку клубів", - пояснив Гривко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ проаналізували зміни до закону про спорт і дійшли висновку, що вони були пролобійовані Григорієм Суркісам з метою подальшого блокування єдиного телепулу УПЛ .

Згідно з аналізом, зокрема, документ дозволить рідному братові політика Ігорю Суркісу заробляти на трансляції футбольних матчів двічі: як власнику ФК "Динамо" і як власнику частки у медіахолдингу 1+1.