Зеленський може ветувати закон про телепул, в якому НАЗК побачило конфлікт інтересів нардепа Суркіса, - юрист

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало розслідування проти нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса через лобіювання та голосування за правки до спортивного українського законодавства, пише ZN.UA.

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Вказується, що прийняті ВР зміни, серед іншого, матимуть вплив на роботу телепулу УПЛ, який футбольний клуб рідного брата політика Суркіса - Ігоря усіляко бойкотує. Крім того, ухвалені правки до ЗУ "Про спорт і фізичну культуру" теоретично створюють умови для додаткового заробітку Суркіса-молодшого як співвласника медіа-групи 1+1.

Тож, НАЗК, підозрюючи у депутата Суркіса конфлікт інтересів, скерувало до Верховної ради України запит на доступ до протоколів засідання спортивного Комітету, стенограму і виступили його учасників під час, власне, розгляду протягнутих правок.

Так звані "зміни Суркіса" до ЗУ визначили, що організатором футбольного матчу є "футбольний клуб команди-господаря".

Саме ця новація дозволить футбольним клубам УПЛ ігнорувати рішення про роботу єдиного телепулу, а відповідно легалізує вчинок Ігоря Суркіса щодо передачі телеправ "Динамо" частково своєму ж телеканалу 1+1.

Як пояснює юрист спортивного видання fanday.net Андрій Шевченко, у разі коли НАЗК доведе конфлікт інтересів у Григорія Суркіса, то стосовно нього буде складено черговий адмінпротокол, а ймовірна відповідальність сягне штрафу у розмірі від 3 400 до 6 800 гривень.

Однак, вказує Шевченко, Суркіс може уникнути корупційного протоколу і грошового стягнення, у разі, якщо президент України Володимир Зеленський на притягнуті нардепом зміни про телепул накладе вето.

Так чи інакше, але вагомих причин ветувати ці правки насправді вдосталь. Зокрема, за словами члена Комісії UEC Андрій Гривко, так "зміни Суркіса" "суперечить міжнародним спортивним правилам та підривають перспективи розвитку українських футбольних клубів в цілому".

Та й загалом, у всьому світі і на всіх рівнях медіа-права належать організаторам змагань – відповідним спортивним асоціаціям (федераціям). Так, у футболі права на Лігу чемпіонів УЄФА, Лігу Європи УЄФА та Лігу конференцій УЄФА, а також Чемпіонат Європи з футболу належать УЄФА, а не клубам-господарям матчів чи збірним-господарям матчів.

Нагадаємо, що НАЗК напередодні визнало Григорія Суркіса винним в в незаконному отриманні дорогого подарунку від НОК. Стосовно депутата складено адмінпротокол і його вже кілька разів поспіль викликають з цього приводу до НАЗК.

Також нагадаємо, за даними журналістів УП, брати Суркіси входять до складу так званого "батальйону Монако". Це украінські політики та олігархи, що з початком війни облаштувалися в Монако. Родини Суркісів також проживають на найдорожчому узбережжі Європи, а самих братів періодично бачать там у казино.