Зеленский может ветировать закон о телепуле, в котором НАПК увидела конфликт интересов нардепа Суркиса, - юрист

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало расследование против нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса из-за лоббирования и голосования за правки к спортивному украинскому законодательству, пишет ZN.UA.

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Указывается, что принятые ВР изменения, среди прочего, повлияют на работу телепула УПЛ, который футбольный клуб родного брата политика Суркиса - Игоря всячески бойкотирует. Кроме того, принятые поправки к ЗУ "О спорте и физической культуре" теоретически создают условия для дополнительного заработка Суркиса-младшего как совладельца медиа-группы "1+1".

Поэтому, НАПК, подозревая у депутата Суркиса конфликт интересов, направило в Верховную Раду Украины запрос на доступ к протоколам заседания спортивного Комитета, стенограмму и выступления его участников во время собственно рассмотрения протянутых правок.

Так называемые "смены Суркиса" к ЗУ определили, что организатором футбольного матча является "футбольный клуб команды-хозяина".

Именно это новшество позволит футбольным клубам УПЛ игнорировать решение о работе единого телепула, а соответственно легализует поступок Игоря Суркиса по передаче телеправ "Динамо" частично своему же телеканалу 1+1.

Как объясняет юрист спортивного издания fanday.net Андрей Шевченко, в случае, если НАПК докажет конфликт интересов у Григория Суркиса, то в отношении него будет составлен очередной админпротокол, а вероятная ответственность достигнет штрафа в размере от 3 400 до 6 800 гривен.

Однако, указывает Шевченко, Суркис может избежать коррупционного протокола и денежного взыскания, в случае если президент Украины Владимир Зеленский на привлеченные нардепом изменения о телепуле наложит вето.

Так или иначе, но веских причин ветировать эти правки действительно достаточно. В частности, по словам члена Комиссии UEC Андрей Гривко, так "изменения Суркиса" "противоречат международным спортивным правилам и подрывают перспективы развития украинских футбольных клубов в целом".

Да и вообще, во всем мире и на всех уровнях медиа-права принадлежат организаторам соревнований – соответствующим спортивным ассоциациям (федерациям). Так, в футболе права на Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА, а также Чемпионат Европы по футболу принадлежат УЕФА, а не клубам-хозяевам матчей или сборным-хозяевам матчей.

Напомним, что НАПК накануне признало Григория Суркиса виновным в незаконном получении дорогостоящего подарка от НОК. Относительно депутата составлен админпротокол и его уже несколько раз вызывают по этому поводу в НАПК.

Также напомним, по данным журналистов УП, братья Суркисы входят в состав так называемого "батальона Монако". Это украинские политики и олигархи, которые с началом войны обосновались в Монако. Семьи Суркисов также проживают на самом дорогом побережье Европы, а самих братьев периодически видят там в казино.