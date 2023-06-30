НАЗК спробувало вручити Суркісу протокол про конфлікт інтересів через закон про телепул

Національне агентство з питань запобігання корупції 30 червня склало протокол про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на депутата Верховної Ради з групи "Платформа за життя та мир" Григорія Суркіса.

Як ідеться у повідомленні НАЗК, його співробітники "зустріли пана Суркіса біля будівлі Ради та запропонували йому" ознайомитися із протоколом про порушення вимог пунктів 1 та 2 статті 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення та підписати його.

"Враховуючи його відмову від підписання протоколу, у ньому відповідно до частини 3 статті 256 КУпАП зроблено відповідний запис. Надалі НАЗК надішле протокол до суду для розгляду по суті", - вказують в агентстві.

У протоколі йдеться про дії депутата в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту №7719 про внесення змін до закону про фізичну культуру і спорт щодо розмежування спортивних заходів і змагань.

Встановлено, що Суркіс взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів "Прем’єр ліги" для того, щоб ФК "Динамо", президентом якого є його брат, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіагрупи "1+1".

Раніше "Українська прем’єр ліга" організовувала централізований показ усіх матчів "Прем’єр ліги" за договором, укладеним із телеканалом Setanta Sports. Після прийняття ж законопроекту функціонування системи централізованої реалізації медіаправ футбольних клубів "Прем’єр ліги" стало неможливим, а подальша співпраця з Setanta Sports знаходиться під питанням.

Нагадаємо, що законопроект №7719 було внесено в парламент групою нардепів 31 серпня 2022 року і ухваленого в цілому всього через тиждень після цього. 29 вересня його підписав президент Володимир Зеленський, попри застереження, що звучали з цього приводу.