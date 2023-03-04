Кабмин утвердил антикоррупционную программу на 2023-2025 годы: какие сферы она охватывает

Кабинет министров на внеочередном заседании 4 марта, прошедшем в рамках заседания во Львове Конгресса местных и региональных властей при президенте, утвердил Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы.

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Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ является ключевым инструментом реализации принятой законом антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, передает пресс-служба правительства.

"Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию", - отметил глава правительства.

В частности, программа предусматривает мероприятия в сфере судопроизводства, государственного регулирования экономики, таможенного дела и налогообложения, государственного и частного сектора экономики, строительства, земельных отношений и инфраструктуры, сектора обороны, здравоохранения, образования и науки и социальной защиты.

Кроме того, в документе предусмотрены меры, направленные на устранение возможных коррупциогенных факторов, усовершенствование формирования и реализации государственной антикоррупционной политики. Также программа регулирует вопросы координации и мониторинга оценки эффективности реализации Антикоррупционной стратегии и государственной программы по ее выполнению.

"У нас есть понимание, что такой важный документ должен оставаться "живым", открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, с другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов", - отметил премьер.

Глава правительства напомнил, что в субботу конкурсная комиссия определила и подала в Кабмин свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро, так что правительство утвердит одного из них директором НАБУ уже на ближайшем заседании.