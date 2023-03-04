Кабмін затвердив антикорупційну програму на 2023-2025 роки: які сфери нею охоплені

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 4 березня, яке відбулося в межах засідання у Львові Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові, затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.

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Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, ухваленої законом, передає пресслужба уряду.

"Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію", — зазначив очільник уряду.

Зокрема, програма передбачає заходи у сфері судочинства, державного регулювання економіки, митної справи та оподаткування, державного та приватного сектору економіки, будівництва, земельних відносин та інфраструктури, сектору оборони, охорони здоров’я, освіти й науки та соціального захисту.

Крім того, у документі передбачені заходи, спрямовані на усунення можливих корупціогенних факторів, вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики. Також програмою врегульовуються питання координації та моніторингу оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.

"Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись "живим", відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів", — зауважив прем’єр.

Очільник уряду нагадав, що в суботу конкурсна комісія визначила і подала до Кабміну свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро, тож уряд затвердить одного з них директором НАБУ вже на найближчому засіданні.