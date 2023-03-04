Конкурсна комісія відібрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро 4 березня через відкрите голосування визначила трьох кандидатів, одного з яких має призначити Кабінет міністрів. Як ідеться у повідомленні комісії, кандидатами стали Сергій Гупяк, Семен Кривонос та Роман Осипчук.

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Зазначається, що на першому етапі збору документів, було отримано 78 пакетів документів, опрацьовано на відповідність вимогам конкурсу і допущено до наступного етапу 74 кандидати.

Другий етап складався із серії тестів, як то тестування на знання законодавства, тестування на загальні здібності та навички, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання.

За результатами усіх тестувань та практичних завдань на третьому етапі залишилися 21 кандидат. Фінальний етап співбесід передбачав співбесіду на доброчесність та співбесіду на професійну компетентність.

В комісії кажуть, що врахували досвід проведення попередніх конкурсів на керівні посади в органи державної влади та поєднали етапи конкурсу з вимогами, передбаченими законом про НАБУ.

Там підкреслюють, що саме обрані троє фіналістів відповідають вимогам та мають кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків директора бюро.

"Сильна антикорупційна система важлива не лише зараз, її важливість для суспільства буде лише зростати у майбутньому, коли розпочнеться відбудова країни після війни. Тому майбутній директор НАБУ у спільному баченні членів комісії – це і кращий слідчий, і кращий адміністратор слідчої установи, і лідер з баченням візії майбутнього НАБУ, з яким працюватиме велика команда цієї інституції", - прокоментував голова комісії Микола Кучерявенко.

Нагадаємо, що конкурс на директора НАБУ було оголошено 16 листопада. Вимогами вказувалися вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права щонайменше десять років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, володіння державною мовою, високі ділові та моральні якості.

На посаду директора НАБУ не може бути призначено людину, яка входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з партією протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі.

Директором НАБУ також не може стати людина, яка не пройшла перевірку згідно із законом "Про очищення влади", має судимість, громадянство іншої держави або після запровадження воєнного стану від 24 лютого 2022 року перебувала за межами України сукупно більше 21 дня станом на останній день прийому документів.

Зазначимо, що раніше з моменту заснування НАБУ в 2015 році його очолював Артем Ситник. Однак 16 вересня 2020 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, ряд норм закону про НАБУ, включаючи повноваження президента створювати цей орган і призначати його директора. Раніше, наприкінці серпня того ж року, КС визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка від квітня 2015 року про призначення Ситника головою бюро.

Однак у самому НАБУ рішення КС виконувати відмовлялися, а інші державні органи не заважали Ситнику після цього продовжувати очолювати бюро. Оскільки директор НАБУ призначається на сім років, в будь-якому разі з 16 квітня 2022 року Ситник втратив відповідні повноваження. Після цього його призначили заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції.