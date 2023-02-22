НАБУ повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Пивоварському: що йому інкримінують

Національне антикорупційне бюро 22 лютого повідомило колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та тодішньому першому заступнику міністра Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 мільйонів доларів.

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Як ідеться у повідомленнях бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дії експосадовців кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Зазначається, що оскільки місцеперебування другого фігуранта не встановлене, про підозру йому повідомили заочно.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно та його перший заступний, який на той час також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" (Одеська область) разом із ДП "Адміністрація морпортів України" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).

Натомість, як вказують в НАБУ, за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства як користувача акваторії порту, що належить державі.

Слідство встановило, що наказ було ухвалено без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та самої АМПУ.

При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ підозрює у корупції в Державній продовольчо-зерновій корпорації і яка перебуває в розшуку та під санкціями, затвердженими Радою національної безпеки та оборони.

Зазначено, що розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи НАБУ розпочали восени 2019 року, витребувавши відповідні матеріали зі Служби безпеки України та Нацполіції, коли ті, як заявляють в бюро, намагались відповідні провадження закрити.

"Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП "АМПУ", аби вони припинили дію незаконної схеми. Однак відомства не прислухались до аргументів бюро, не скасували протиправний наказ та не подали позови про повернення приватними компаніями безпідставно отриманих сум корабельного збору", - нарікають у відомстві.

За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 років через такий незаконний наказ держава недоотримала понад 30 мільйонів доларів, які наразі й інкримінують підозрюваним. Проте слідство досліджує наслідки дії схеми й упродовж наступних періодів.