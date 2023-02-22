НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Пивоварскому: что ему вменяют

Национальное антикоррупционное бюро 22 февраля сообщило бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и тогдашнему первому заместителю министра Владимиру Шульмейстеру о подозрении в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 миллионов долларов.

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Как говорится в сообщениях бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, действия экс-чиновников квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Отмечается, что поскольку местонахождение второго фигуранта не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно и его первый заместитель, который в то время также являлся председателем Тарифного совета Мининфраструктуры, обеспечили принятие приказа, по которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" (Одесская область) вместе с ГП "Администрация морпортов Украины" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50).

В то же время, как указывают в НАБУ, по закону взимание такого сбора является исключительной прерогативой госпредприятия как пользователя акватории порта, принадлежащего государству.

Следствие установило, что приказ был принят без надлежащего экономического обоснования и вопреки замечаниям департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и самой АМПУ.

При этом одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ в коррупции в Государственной продовольственно-зерновой корпорации и находящееся в розыске и под санкциями, утвержденными Советом национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что расследование злоупотреблений в Мининфраструктуры детективы НАБУ начали осенью 2019 года, истребовав соответствующие материалы у Службы безопасности Украины и Нацполиции, когда те, как заявляют в бюро, пытались закрыть соответствующие производства.

"С тех пор НАБУ неоднократно обращалось в Кабинет министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры, ГП "АМПУ", чтобы они прекратили действие незаконной схемы. Однако ведомства не прислушались к аргументам бюро, не отменили противоправный приказ и не подали иски о возврате частными компаниями безосновательно полученного "корабельного сбора", - сетуют в ведомстве.

По результатам экспертизы, лишь в течение 2017-2021 годов из-за такого незаконного приказа государство недополучило более 30 миллионов долларов, которые сейчас и инкриминируют подозреваемым. Однако следствие исследует последствия действия схемы и в течение последующих периодов.