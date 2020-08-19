Антикорсуд закрыл дело Омеляна, освободив его от ответственности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна от уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Дело закрыто из-за истечения сроков давности, сообщается на сайте суда.

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В частности, указано, что 18 августа суд удовлетворил ходатайство Омеляна и освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Известно, что экс-главу Мининфраструктуры обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн грн соответственно.

При этом сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму — 30 марта 2020 года.

Также сообщается, что Омеляну разъясняли право на освобождение от уголовной ответственности, однако он настаивал на продолжении суда. Только 18 августа он обратился в ВАКС с просьбой закрыть дело.

Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министра находилось на рассмотрении суда с февраля 2019 года.

Ранее НАБУ завершило расследование по другому делу Омеляна: его подозревают в противоправном приказе о снижении портовых сборов, что привело к недополучению 30,5 млн грн в госбюджет.

Напомним, в июне у Омеляна проходили обыски.