Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора НАБУ

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро 4 марта через открытое голосование определила трех кандидатов, одного из которых должен будет назначить Кабинет министров. Как говорится в сообщении комиссии, кандидатами стали Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук.

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Отмечается, что на первом этапе сбора документов было получено 78 пакетов документов, проработано на соответствие требованиям конкурса и допущено к следующему этапу 74 кандидата.

Второй этап состоял из серии тестов, таких как тестирование на знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, оценка личностных компетенций и выполнение практического задания.

По результатам всех тестирований и практических задач на третьем этапе остался 21 кандидат. Финальный этап собеседований предполагал собеседование на доброчестность и собеседование на профессиональную компетентность.

В комиссии говорят, что учли опыт проведения предыдущих конкурсов на руководящие должности в органы государственной власти и объединили этапы конкурса с требованиями, предусмотренными законом о НАБУ.

Там подчеркивают, что именно выбранные трое финалистов отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора бюро.

"Сильная антикоррупционная система важна не только сейчас, ее важность для общества будет лишь расти в будущем, когда начнется восстановление страны после войны. Поэтому будущий директор НАБУ в совместном видении членов комиссии – это и лучший следователь, и лучший администратор следственного учреждения, и лидер с видением будущего НАБУ, с которым будет работать большая команда этого института", - прокомментировал глава комиссии Николай Кучерявенко.

Напомним, что конкурс на директора НАБУ был объявлен 16 ноября. Требованиями назывались высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в госорганах или международных организациях не менее пяти лет, владение государственным языком, высокие деловые и моральные качества.

На должность директора НАБУ не может быть назначен человек, который входил в состав руководящих органов политической партии или находился в трудовых или иных договорных отношениях с партией в течение двух лет до подачи заявления на участие в конкурсе.

Директором НАБУ также не может стать человек, не прошедший проверку по закону "Об очищении власти", имеющий судимость, гражданство другого государства или после введения военного положения от 24 февраля 2022 года находившийся за пределами Украины совокупно более 21 дня по состоянию на последний день приема документов.

Ранее с момента основания НАБУ в 2015 году его возглавлял Артем Сытник. Однако 16 сентября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента создавать этот орган и назначать его директора. Ранее, в конце августа того же года, КС признал неконституционным указ президента Петра Порошенко от апреля 2015 года о назначении Сытника главой бюро.

Однако в самом НАБУ решение КС выполнять отказывались, а другие государственные органы не мешали Сытнику после этого возглавлять бюро. Поскольку директор НАБУ назначается на семь лет, в любом случае с 16 апреля 2022 года Сытник утратил соответствующие полномочия. После этого его назначили заместителем главы Национального агентства по предотвращению коррупции.