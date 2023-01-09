Держбюджет через корупцію на митниці щороку недоотримує до 150 млрд грн

Втрати державного бюджету внаслідок системної корупції в органах Державної митної служби становлять 130-150 млрд грн на рік. Про це в інтерв'ю Delo.ua повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Державна митна служба (ДМС) виконала план щодо наповнення держбюджету на 57%. На початку війни різке скорочення надходжень від митниці було пов'язане з падінням обсягів імпорту та запровадженням податкових пільг. Але з липня очевидно, що митниця систематично недовиконувала план через контрабанду", – пояснив Гетьманцев.

На його думку, перехід товарних потоків у "тінь" безпосередньо пов'язаний з тим, що в органах ДМС існує величезна кадрова проблема, яку поки що не вдалося вирішити.

"Якщо кожен новий керівник просто приходить до держвідомства, "сідає на потоки" і споживає корупційну маржу, ми маємо ту плачевну ситуацію, в якій митниця перебуває сьогодні", – коментує керівник податкового комітету.

Як приклад Гетманцев наводить недавній скандал на Одеській митниці , де Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки розкрили злочинну схему розкрадання коштів на експорті зерна. До її організації причетні понад 10 чиновників. Серед них – заступник начальника одного із департаментів ДМС та керівництво Одеської митниці.

"Це (ситуація на Одеській митниці – ред.) і є проявом системної корупції, до якої залучено вище керівництво митної служби. Таку схему просто неможливо реалізувати на рівні однієї митниці", – пояснює голова податкового комітету.

Гетманцев вважає, що реформувати ДМС треба за прикладом Державної податкової служби, де вдалося викорінити системну корупцію. "При виявленні інспектора на хабарі – у відставку йде все керівництво підрозділу з вертикалі. Тобто злочинця не покривають, як це було завжди, а усувають та піддають адміністративному, кримінальному переслідуванню разом із пов'язаними з ним у системі особами", – розповідає Гетманцев.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2022 року Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на митниці у Житомирській області. Через недоотримані суми акцизного збору та податку на додану вартість діяльність зловмисників завдала збитків бюджету у розмірі майже 40 млн грн.

Повна версія інтерв'ю вийде на Delo.ua о 10:30 10 січня.

