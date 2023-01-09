Госбюджет из-за коррупции на таможне ежегодно недополучает до 150 млрд грн

Потери государственного бюджета в результате системной коррупции в органах Государственной таможенной службы составляют 130-150 млрд грн в год. Об этом в интервью Delo.ua сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Государственная таможенная служба (ГТС) выполнила план по наполнению госбюджета на 57%. В начале войны резкое сокращение поступлений от таможни было связано с падением объемов импорта и введением налоговых льгот. Но с июля очевидно, что таможня систематически недовыполняла план из-за контрабанды", – объяснил Гетманцев.

По его мнению, переход товарных потоков в "тень" напрямую связан с тем, что в органах ГТС существует огромная кадровая проблема, которую пока не удалось решить.

"Если каждый новый руководитель просто приходит в госведомство, "садится на потоки" и потребляет коррупционную маржу, мы имеем ту плачевную ситуацию, в которой таможня находится сегодня", – комментирует руководитель налогового комитета.

В качестве примера Гетманцев приводит недавний скандал на Одесской таможне, где Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности вскрыли преступную схему по хищению средств на экспорте зерна. К ее организации причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов ГТС и руководство Одесской таможни.

"Это (ситуация на Одесской таможне – ред.) и есть проявление системной коррупции, в которую вовлечено высшее руководство таможенной службы. Такую схему просто невозможно реализовать на уровне одной таможни", – объясняет глава налогового комитета.

Гетманцев считает, что реформировать ГТС нужно по примеру Государственной налоговой службы, в которой удалось искоренить системную коррупцию. "При выявлении инспектора на взятке – в отставку идет все руководство подразделения по вертикали. То есть преступника не покрывают, как это было всегда, а устраняют и поддают административному, уголовному преследованию вместе со связанными с ним в системе лицами", – рассказывает Гетманцев.

Напомним, что в начале октября 2022 года Службы безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили масштабную преступную схему на растаможке иностранных грузовых автомобилей на таможне в Житомирской области. Из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость деятельность злоумышленников нанесла ущерб бюджету в размере почти 40 млн грн.

Полная версия интервью выйдет на Delo.ua в 10.30 10 января.

