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Категория
Преступность
Дата публикации

В Киеве ликвидировали коррупционную "схему" выдачи разрешений на грузовые перевозки более чем в 50 стран

В Киеве ликвидировали коррупционную "схему" выдачи разрешений на грузовые перевозки более чем в 50 стран

Служба безопасности разоблачила в государственном предприятии "Укринтеравтосервис" преступную схему получения денег от компаний-перевозчиков. К организации сделки причастен начальник одного из управлений указанного учреждения.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо наладило механизм регулярного получения взяток за получение разрешений на "беспрепятственную" транспортировку товаров во все страны Евросоюза и другие государства европейского континента.

Для этого он за деньги обещал помочь в получении разрешений стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ) на международные грузовые перевозки.

Фото 2 — В Киеве ликвидировали коррупционную "схему" выдачи разрешений на грузовые перевозки более чем в 50 стран

Эти документы экспортеры должны получать согласно установленной процедуре бесплатно.

Однако именно на этом чиновник решил "заработать".

За денежное "вознаграждение" от 1,5 до 6 тыс. дол. он гарантировал не создавать искусственных помех для получения соответствующих разрешений.

Фото 3 — В Киеве ликвидировали коррупционную "схему" выдачи разрешений на грузовые перевозки более чем в 50 стран

К противоправной деятельности должностное лицо привлекло свою родственницу как посредницу для получения денег и ведения их "учета".

Во время обысков по местам работы и проживания обоих фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами сделки и наличными, полученными преступным путем.

Фото 4 — В Киеве ликвидировали коррупционную "схему" выдачи разрешений на грузовые перевозки более чем в 50 стран

"В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины на 25 млрд грн. Установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Автор:
Светлана Манько