В Киеве ликвидировали коррупционную "схему" выдачи разрешений на грузовые перевозки более чем в 50 стран

Служба безопасности разоблачила в государственном предприятии "Укринтеравтосервис" преступную схему получения денег от компаний-перевозчиков. К организации сделки причастен начальник одного из управлений указанного учреждения.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо наладило механизм регулярного получения взяток за получение разрешений на "беспрепятственную" транспортировку товаров во все страны Евросоюза и другие государства европейского континента.

Для этого он за деньги обещал помочь в получении разрешений стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ) на международные грузовые перевозки.

Эти документы экспортеры должны получать согласно установленной процедуре бесплатно.

Однако именно на этом чиновник решил "заработать".

За денежное "вознаграждение" от 1,5 до 6 тыс. дол. он гарантировал не создавать искусственных помех для получения соответствующих разрешений.

К противоправной деятельности должностное лицо привлекло свою родственницу как посредницу для получения денег и ведения их "учета".

Во время обысков по местам работы и проживания обоих фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами сделки и наличными, полученными преступным путем.

"В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины на 25 млрд грн. Установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.