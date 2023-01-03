На таможне разворовывали миллионы гривен на экспорте украинского зерна

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

Они установили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна, поэтому государство недополучило сотни млн грн.

Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.

Установлено, что эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

черновые записи;

документы в электронном виде;

мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения", - отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.