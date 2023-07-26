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З НАЗК вигнали заступника голови: яка причина звільнення
Національное агентство з питань запобігання корупції з 26 липня звільнило заступника свого голови Андрія Вишневського, який займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції.
Як ідеться у повідомленні агентства, чиновника звільнили на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов).
"Пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства", - заявили у відомстві.
Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо голова НАЗК, яким є Олександр Новіков. При цьому НАЗК віддало належне зусиллям Вишневського, вжиті задля розвитку антикорупційної політики України, та подякувало йому за співпрацю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, зазначено, що його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабміном стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством.
"Проте Національне агентство зауважує, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану", - заявили у НАЗК.
Хто такий Андрій Вишневський
Вишневського було призначено заступником Новіков 12 серпня 2022 року. До цього він працював на посадах заступника начальника Головного управління державної служби (2008-2011) та заступника міністра юстиції (квітень-червень 2017 року).
У проміжку ж Вишневського очолював впродовж п'яти з половиною років Координаційний центр з надання правової допомоги, розбудувавши загальнонаціональну державну систему безоплатної правової допомоги (захист від обвинувачення, представництво в суді, надання правової інформації та консультацій) соціально вразливим людям. В 2016 році отримав звання заслуженого юриста України.
З 2017 року був також національним консультантом Ради Європи, ОБСЄ та Структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ("ООН Жінки"). Також він заснував та очолював громадську організацію "Адвокат майбутнього".
У 2018 році долучився до антикорупційної діяльності громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" у якості члена правління, а вже наступного року його обрали головою правління. У 2020 році він був переобраний.