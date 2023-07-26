З НАЗК вигнали заступника голови: яка причина звільнення

Національное агентство з питань запобігання корупції з 26 липня звільнило заступника свого голови Андрія Вишневського, який займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції.

Як ідеться у повідомленні агентства, чиновника звільнили на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов).

"Пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства", - заявили у відомстві.

Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо голова НАЗК, яким є Олександр Новіков. При цьому НАЗК віддало належне зусиллям Вишневського, вжиті задля розвитку антикорупційної політики України, та подякувало йому за співпрацю.

Зокрема, зазначено, що його зусилля були важливі в розробці та ухваленні Кабміном стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й громадянським суспільством.

"Проте Національне агентство зауважує, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану", - заявили у НАЗК.

Хто такий Андрій Вишневський

Вишневського було призначено заступником Новіков 12 серпня 2022 року. До цього він працював на посадах заступника начальника Головного управління державної служби (2008-2011) та заступника міністра юстиції (квітень-червень 2017 року).

У проміжку ж Вишневського очолював впродовж п'яти з половиною років Координаційний центр з надання правової допомоги, розбудувавши загальнонаціональну державну систему безоплатної правової допомоги (захист від обвинувачення, представництво в суді, надання правової інформації та консультацій) соціально вразливим людям. В 2016 році отримав звання заслуженого юриста України.

З 2017 року був також національним консультантом Ради Європи, ОБСЄ та Структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ("ООН Жінки"). Також він заснував та очолював громадську організацію "Адвокат майбутнього".

У 2018 році долучився до антикорупційної діяльності громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" у якості члена правління, а вже наступного року його обрали головою правління. У 2020 році він був переобраний.