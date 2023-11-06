"Зараз - час битви": Зеленський виступив проти виборів під час війни, закликавши владу "зібратися" задля перемоги

Президент Володимир Зеленський вважжає, що у нинішній воєнний час проведення виборів в Україні є непотрібним, а обговорення цієї теми в політикумі є "вкидами", яких "очікує лише Росія". Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Що саме Зеленський заявив про вибори

Всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів.

Нарешті мають припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі.

І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України.

Для перемоги всім треба "зібратися"

Зеленський також виголосив промову, в якій закликав органи влади та військових зосередити усі зусилля на питаннях захисту держави, підтримавши, зокрема, акції протесту проти непершочергових витрат під час війни:

Усім зараз варто думати про захист нашої держави. Зібратись, не розхолоджуватись, не розпадатися на суперечки чи інші якісь пріоритети. Ситуація зараз така ж, як і була раніше: якщо не буде перемоги, то не буде країни.

Наша перемога – можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній. Не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу. Не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні й нашому руху вперед.

Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль – все це потрібно для нашої перемоги. Я повторю ще раз. Усі ми бачимо, як люди вимагають спрямувати бюджетні ресурси не на бруківку та ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба - усі ресурси спрямовувати на те, щоб Україна стала сильнішою.

Усі ми чуємо, що треба змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися – без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше.

Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками - здобутками для України.

Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців з Верховною Радою України, і Служби безпеки України й інших правоохоронних органів.

Це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади. І тих змін, яких очікують наші солдати й командири, особливо хлопці, які були мобілізовані.

Моє особисте ставлення й заклик – так само, як і 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз у боях заради України.

Щодо згаданого випадку масової загибелі напередодні військовослужбовців 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади, яких, за повідомленнями ЗМІ, зібрали для нагороджень з приводу Дня артилерії у прифронтовому селі в Запорізькій області, президент провів у понеділок засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомивши про відсторонення командира підрозділу.

Нагадаємо, що тема ймовірності проведення виборів в Україні до закінчення війни циркулює в інформаційному просторі не перший місяць, однак останнім часом значно активізувалася.

Зокрема, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступної весни (тобто тоді, коли вони мали б пройти за законом, якби не війна). Крім того, доцільність виборів обговорював в інтерв'ю опозиційній російській журналістці Юлії Латиніній 3 листопада радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Українці проти виборів під час війни: дані соціологів

Зазначимо, що згідно результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 9 по 12 вересня, які були опубліковані лише 27 жовтня, 62% українців вважають, що проводити в України вибори слід тільки після війни, скільки б цього не довелося чекати. Лише 22% заявили, що все рівно вважають необхіднім провести вибори в березні 2024 року.

Згідно ж результатів опитування соціологічної служби Центру Разумкова від 21-27 вересня, негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні у 2024 році (якщо до цього не завершиться війна з Росією) майже така ж кількість українців - 63,8%.

Натомість опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене вже трохи пізніше (30 вересня - 13 жовтня), показало, що вважають, що вибори слід проводити після закінчення війни, 81% респондентів.

Що каже законодавство про вибори під час війни

Статтею 20 Виборчого кодексу закріплено, що у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного стану виборчий процес як загальнодержавних, так і відповідних місцевих виборів припиняється. Після припинення чи скасування дії режиму воєнного стану перебіг відповідного припиненого процесу розпочинається спочатку.

Рішення щодо призначення виборів, процес яких був припинений або не розпочався у зв’язку з введенням воєнного стану, має бути ухвалене не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного стану.

Стаття 108 Конституції визначає, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Таким чином, його повноваження в умовах зупиненого електорального процесу автоматично продовжуються до завершення відповідних виборів, коли їх буде проведено.

Стосовно ж Верховної Ради стаття 83 Конституції каже, що в разі закінчення строку її повноважень під час дії воєнного стану ці повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Ради, обраної після скасування воєнного стану.

Варто також зазначити, що стаття 157 Конституції забороняє змінювати її в умовах воєнного стану. Натомість щодо Виборчого кодексу такої заборони не встановлено.