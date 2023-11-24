Разведка Британии рассказала об ударах ВСУ по военным бригадам армии РФ

Российские войска в Украине продолжают нести массовые потери из-за высокоточных ударов ВСУ с большого расстояния.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 10 ноября 2023 более 70 российских военных погибли при ударе по колонне грузовиков в 23 км по линии фронта в селе Гладковка Херсонской области.

Также 19 ноября 2023 года ВСУ ударили по оккупантам, присутствовавшим на концерте в Кумачево, в 60 км внутри контролируемой Россией территории. Тогда погибли десятки захватчиков.

В британской разведке отмечают, что в ВСУ также понесут потери. 3 ноября 2023 на церемонии награждения от российской баллистической ракеты погибли 19 украинских бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как отмечают в разведке Британии, военное руководство хорошо проинформировано о дальности систем оружия своего противника.

"Командиры сталкиваются с острой дилеммой из-за размещения своих войск. Они должны сбалансировать лучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам, и повседневное требование собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания морального духа", - подчеркнули в разведке.

Месть за 128 бригаду: удар ВСУ по концертному залу в селе Кумачево

Полковник ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц опубликовал кадры с последствиями удара украинских военных по концертному залу в селе Кумачево Донецкой области.

19 ноября там собрались русские морпехи на концерт с награждением, но прервал его прилет.

На кадрах здание, в котором были ликвидированы оккупанты из 810 отдельной бригады морской пехоты. Ракета отчетливо ударила по концертному залу, в котором собрались морпехи.

Впоследствии в Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили успешное поражение скопления оккупантов 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области.

Там сообщили, что погибли 25 окупантов из состава 810-й бригады морской пехоты, еще около сотни получили ранения. Потери среди командного состава россияне тщательно скрывают.