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Разведка Британии рассказала о продвижении оккупантов под Авдеевкой
В последние дни российские оккупанты достигли небольшого продвижения на северной окраине города Авдеевка Донецкой области, понеся тысячи потерь в живой силе.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что с начала октября 2023 возле Авдеевки армия РФ сдвинула линию фронта на 2 км.
"Несмотря на небольшие цифры этот прогресс, вероятно, является одним из самых больших достижений России с начала ее наступления на Авдеевку", - считают в разведке.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там отмечают, что такое продвижение стоило привлеченным подразделениям армии РФ тысяч потерь.
По данным разведки Британии, российские войска постепенно приближаются к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские защитники занимают одну из основных оборонных позиций.
"Хотя Авдеевка стала выступом на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она обеспечивает снабжение города", - подчеркнули в разведке Британии.
В Авдеевке продолжаются тяжелые бои
Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, но оккупантам не удалось ни дойти до Авдеевского коксохимического завода, ни полностью захватить промзону.
"Очень жестокие бои на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу. Врага там нет, а на промке очень жестокие бои продолжаются. Все атаки отбиты, линия обороны держится. Очень большие потери у врага", - рассказал Барабаш.
Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку
За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.
В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.
В ноябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.
По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.