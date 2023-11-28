Разведка Британии рассказала о продвижении оккупантов под Авдеевкой

В последние дни российские оккупанты достигли небольшого продвижения на северной окраине города Авдеевка Донецкой области, понеся тысячи потерь в живой силе.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что с начала октября 2023 возле Авдеевки армия РФ сдвинула линию фронта на 2 км.

"Несмотря на небольшие цифры этот прогресс, вероятно, является одним из самых больших достижений России с начала ее наступления на Авдеевку", - считают в разведке.

Там отмечают, что такое продвижение стоило привлеченным подразделениям армии РФ тысяч потерь.

По данным разведки Британии, российские войска постепенно приближаются к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские защитники занимают одну из основных оборонных позиций.

"Хотя Авдеевка стала выступом на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она обеспечивает снабжение города", - подчеркнули в разведке Британии.

В Авдеевке продолжаются тяжелые бои

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, но оккупантам не удалось ни дойти до Авдеевского коксохимического завода, ни полностью захватить промзону.

"Очень жестокие бои на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу. Врага там нет, а на промке очень жестокие бои продолжаются. Все атаки отбиты, линия обороны держится. Очень большие потери у врага", - рассказал Барабаш.

Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку

За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

В ноябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.