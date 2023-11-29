РФ почала частіше застосовувати 500-кілограмові авіабомби, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ почала частіше застосовувати 500-кілограмові касетні авіабомби РБК-500. Вони мають низьку точність, але завдають шкоди на площі в кілька сотень метрів.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що залежно від варіанту кожна касетна авіабомба може викидати від 100 до 350 суббоєприпасів. Вони детонують або сотнями високошвидкісних осколків, або одним великим кумулятивним снарядом.

Армія РФ застосовує авіабомби РБК-500 проти ЗСУ на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки Донецької області.

"Існує реалістична ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія нещодавно інтегрувала комплект керованого дистанційного планування УМПК з РБК-500", - повідомляють у розвідці Британії.

Там зауважують, що російські бомби мають низьку точність. Проте, завдяки великій кількості суббоєприпасів, один РБК-500 може завдати шкоди на площі в кілька сотень метрів.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія оголосила про збільшення виробництва своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням "Краснопіль-М2", які призначені для ураження броньованих цілей та воєнних об'єктів.

Також країна-агресор РФ планує повернути на озброєння висотний розвідувальний літак радянських часів М-55 для того, щоб використовувати у війні з Україною.