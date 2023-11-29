РФ начала чаще применять 500-килограммовые авиабомбы, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ стала чаще использовать 500-килограммовые кассетные авиабомбы РБК-500. Они имеют низкую точность, но наносят ущерб на площади в несколько сот метров.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в зависимости от варианта каждая кассетная авиабомба может выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов. Они детонируют либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним большим кумулятивным снарядом.

Армия РФ применяет авиабомбы РБК-500 против ВСУ на Угледарском направлении и вблизи Авдеевки Донецкой области.

"Существует реалистичная вероятность того, что, как и в случае с другими сбрасываемыми с воздуха бомбами, Россия недавно интегрировала комплект управляемого дистанционного планирования УМПК с РБК-500", - сообщают в разведке Британии.

Там отмечают, что российские бомбы обладают низкой точностью. Однако, благодаря большому количеству суббоеприпасов, один РБК-500 может нанести ущерб на площади в несколько сот метров.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия объявила об увеличении производства своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2", предназначенных для поражения бронированных целей и военных объектов.

Также страна-агрессор РФ планирует вернуть на вооружение высотный разведывательный самолет советских времен М-55 и использовать его в войне против Украины.