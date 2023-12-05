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Армия РФ контролирует большую часть Марьинки, - разведка Британии
В последние недели российские войска усилили наступление на Марьинку Донецкой области. Сейчас армия РФ, вероятно, контролирует большую часть города, превратившегося в руины.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что ВСУ по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине Марьинки.
Город находится на линии фронта с 2014 года. До войны население Марьинки составило 9000 человек.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным британской разведки, сейчас город полностью разрушен, а кадры из дронов свидетельствуют о том, что подавляющее большинство зданий превратились в руины.
"Восстановление действий армии РФ в Марьинке является частью российского осеннего наступления, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. По всей вероятности, это все еще одна из основных военных целей Кремля", - отмечают в разведке Британии.
Заметим, Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки (на западной окраине Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).
Пока оккупанты продолжают наступательные действия в Марьинке, несмотря на предыдущие многочисленные заявления российских блоггеров о том, что российские войска полностью захватили населенный пункт.
Ранее в британской разведке сообщали, что приблизительные оценки потерь российской оккупационной армии с начала вторжения в Украину составляют 320 тысяч военных убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Кремле.