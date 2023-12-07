ISW: ВСУ укрепляют группировку на левобережье Херсонщины, а армия РФ продвинулась под Авдеевкой

Украинские военные продолжают наземные операции на левобережье Херсонской области. ВСУ укрепляют плацдарм и свои группировки.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные блоггеры утверждали, что украинские штурмовые группы несколько раз пытались продвинуться к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и укрепили плацдарм к юго-востоку от населенного пункта.

Российский так называемый военкор утверждал, что ВСУ продолжают укреплять свою группировку в самих Крынках.

Другой российский блоггер утверждал, что украинские войска удерживают позиции возле Антоновского моста и вблизи Казачьих Лагерей (25 км северо-восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр) и эффективно контролируют лесные массивы, острова и береговую линию.

Российские блоггеры утверждают, что армия РФ за минувшие сутки выпустили более 100 управляемых авиабомб по украинским целям в направлении Крынок.

"Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, подтверждают, что российские войска удерживают позиции на островах в реке Днепр к югу от Веленского Херсонской области. Однако эти кадры не свидетельствуют о том, что российские силы недавно продвинулись в этом районе, и они, вероятно, удерживали эти позиции в течение некоторого времени", - отмечают аналитики.

По данным ISW, украинские войска продолжили контрнаступление в западной части Запорожской области. Российские войска продолжают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не зафиксировано никаких подтвержденных успехов.

ISW сообщает, что российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки 6 декабря и достигли подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 6 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.

Украинские военные расширили зону контроля в западной части Крынок. Вместо этого оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок и возводят многоуровневые укрепления.

Министерство обороны РФ и чиновники пытаются унять истерику в российском информационном пространстве из-за украинских операций на левом берегу Днепра Херсонской области.