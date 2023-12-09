Армія РФ просунулася під Авдіївкою та на заході Запорізької області, - ISW

8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та ймовірно захопили очисні споруди міста.Окупанти також просунулися вперед на заході Запорізької області.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, свідчать про те, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тисяч окупантів і що російські війська передислокують резерви підрозділів "Шторм-З" і мобілізований особовий склад, якому бракує підготовки та продовольства.

Також російські військові блогери повідомляють, що 7 і 8 грудня окупанти просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км на північний захід від Авдіївки) і зачищають населений пункт. Інший російський так званий воєнкор стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російські пропагандисти повідомляли, що окупанти атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки та промислової зони).

Також тривали позиційні бої на напрямках Водяне (7 км на південний захід від Авдіївки) і Тоненьке.

В ISW зауважують, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

За даними аналітиків ISW, російські війська 8 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, показують, що російські війська просуваються на південь від Роботиного в напрямку Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська використали зниження темпів українських наступальних дій у Запорізькій області для реорганізації угруповання сил і створення оперативних резервів. Він підкреслив, що наразі російські війська не можуть виділити значні ресурси на цей напрямок.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 грудня, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Чому окупанти так активно штурмують Авдіївку

За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.

Протягом останніх тижнів російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Окупанти намагаються оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.