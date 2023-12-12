Війська РФ контратакують і просуваються на кількох ділянках фронту - ISW

11 грудня російські війська атакували українські позиції на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і досягли незначного просування вперед. Схожа ситуація відбувається і в у районі Авдіївки.

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Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної). При цьому, у Генштабі України повідомили, що українські сили відбили щонайменше чотири російські атаки на куп’янському напрямку в районі Синьківки (9 км на схід від Куп’янська) та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та щонайменше п’ять російських атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки і Терни (17 км на захід від Кремінної).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії на Куп'янському напрямку в районі Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і в Лимані. Сирський також повідомив, що російські військові перекидають до штурму поблизу Синьківки штурмові підрозділи, які раніше були в резерві.

Згідно з повідомленням ISW, російські сили досягли незначних успіхів біля Широкої Балки (приблизно 11 км на захід від Кремінної) і атакували в напрямку Ямполівки (17 км на захід від Кремінної). На геолокаційних кадрах від 10 грудня, нібито видно особовий склад російського загону "Фантом", що діє на Лиманському напрямку. В той же час, українські сили контратакували та закріпилися на захід від Широкої Балки.

Також аналітики пишуть, що 11 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і незначно просунулися Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що вони зайняли позиції на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

11 грудня російські війська здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового, та за не підтвердженою інформацією увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки.

Зауважимо, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до виборів президента Росії в березні 2024 року.