Армії РФ наказали досягнути результатів на фронті до президентських виборів: в ISW оцінили можливості окупантів

Російські війська, ймовірно, розпочали наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до виборів президента Росії в березні 2024 року.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська наразі ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки. Також російські окупанти здійснюють безперервні наземні атаки в західній частині Запорізької області.

"Нинішній темп бойових дій на всій лінії фронту в Україні демонструє, що російські війська намагаються відновити ініціативу на театрі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року, контратакуючи на Куп’янському напрямку, поблизу Бахмута та Авдіївки, тоді як українські сили зберігають ініціативу в ключових районах півдня України, про що свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що російські війська докладають чималих зусиль, щоб відновити ініціативу на фронті і розпочали наступальні операції в період найскладніших погодних умов, які ускладнять ситуацію на полі бою.

"Занепокоєність Росії майбутнім українським контрнаступом ще до його початку у червні 2023 року тримала російські сили на півдні України в обороні, позбавляючи їх можливості проводити наступальні операції в цей період", - зазначають в ISW.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти продовжували наступальні операції, незважаючи на сніг, мороз і багнюку та сильний вітер. На північному сході та сході України зараз сильний мороз, земля замерзає, що полегшить механізовані операції як російським, так і українським силам.

"Той факт, що російські війська прагнули перехопити ініціативу та розпочати наступальні операції під час найскладніших погодних умов року говорить про те, що армія РФ перебуває під тиском, щоб повністю захопити та зберегти ініціативу в перші місяці 2024 року до майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року", - наголошують аналітики.

На їхню думку, залишається незрозумілим, чи створять поточні російські наступальні операції умови для досягнення окупантами значних успіхів у найближчому майбутньому.

"Складні погодні умови, ймовірно, уповільнили темпи просування росіян уздовж більшої частини лінії фронту, збільшили втрати і ще більше підірвали моральний стан російських солдатів. Крім того, армія РФ не встигає накопичувати резерви для підготовки до масштабніших зимових операцій", - констатують в ISW.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що армія РФ зазнає значних втрат по всій лінії фронту в Україні, що ледве встигає поповнювати свої резерви.

Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб, і цей показник може бути нижчим, ніж поточний темп втрат російської армії в Україні.