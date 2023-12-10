Армии РФ приказали добиться результатов на фронте до президентских выборов: в ISW оценили возможности оккупантов

Российские войска, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до выборов президента России в марте 2024 года.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки. Также российские оккупанты совершают непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области.

"Нынешний темп боевых действий на всей линии фронта в Украине демонстрирует, что российские войска пытаются возобновить инициативу на театре боевых действий по меньшей мере с середины ноября 2023 года, контратакуя на Купянском направлении, вблизи Бахмута и Авдеевки, в то время как украинские силы сохраняют инициативу в районах юга Украины, о чем свидетельствуют постоянные украинские контратаки на западе Запорожской области и стойкое, большее, чем обычно, украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что российские войска прилагают немалые усилия, чтобы возобновить инициативу на фронте и начали наступательные операции в период сложных погодных условий, которые усложнят ситуацию на поле боя.

"Обеспокоенность России будущим украинским контрнаступлением еще до начала в июне 2023 года держала российские силы на юге Украины в обороне, лишая их возможности проводить наступательные операции в этот период", - отмечают в ISW.

В последние несколько недель российские оккупанты продолжали наступательные операции, несмотря на снег, мороз, грязь и сильный ветер. На северо-востоке и востоке Украины сейчас сильный мороз, земля замерзает, что облегчит механизированные операции как российским, так и украинским силам.

"Тот факт, что российские войска стремились перехватить инициативу и начать наступательные операции во время самых сложных погодных условий года, говорит о том, что армия РФ находится под давлением, чтобы полностью захватить и сохранить инициативу в первые месяцы 2024 года до предстоящих выборов президента России в марте 2024 года", - отмечают аналитики.

По их мнению, остается неясным, создадут ли текущие российские наступательные операции условия для достижения оккупантами значительных успехов в ближайшем будущем.

"Сложные погодные условия, вероятно, замедлили темпы продвижения россиян вдоль большей части линии фронта, увеличили потери и еще больше подорвали моральное состояние российских солдат. Кроме того, армия РФ не успевает накапливать резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям", - констатируют в ISW.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.

Россия ежемесячно мобилизует от 20 до 40 тысяч человек, и этот показатель может быть ниже текущего темпа потерь российской армии в Украине.