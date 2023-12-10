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Армии РФ приказали добиться результатов на фронте до президентских выборов: в ISW оценили возможности оккупантов
Российские войска, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до выборов президента России в марте 2024 года.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки. Также российские оккупанты совершают непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области.
"Нынешний темп боевых действий на всей линии фронта в Украине демонстрирует, что российские войска пытаются возобновить инициативу на театре боевых действий по меньшей мере с середины ноября 2023 года, контратакуя на Купянском направлении, вблизи Бахмута и Авдеевки, в то время как украинские силы сохраняют инициативу в районах юга Украины, о чем свидетельствуют постоянные украинские контратаки на западе Запорожской области и стойкое, большее, чем обычно, украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области", - подчеркивают аналитики.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Они отмечают, что российские войска прилагают немалые усилия, чтобы возобновить инициативу на фронте и начали наступательные операции в период сложных погодных условий, которые усложнят ситуацию на поле боя.
"Обеспокоенность России будущим украинским контрнаступлением еще до начала в июне 2023 года держала российские силы на юге Украины в обороне, лишая их возможности проводить наступательные операции в этот период", - отмечают в ISW.
В последние несколько недель российские оккупанты продолжали наступательные операции, несмотря на снег, мороз, грязь и сильный ветер. На северо-востоке и востоке Украины сейчас сильный мороз, земля замерзает, что облегчит механизированные операции как российским, так и украинским силам.
"Тот факт, что российские войска стремились перехватить инициативу и начать наступательные операции во время самых сложных погодных условий года, говорит о том, что армия РФ находится под давлением, чтобы полностью захватить и сохранить инициативу в первые месяцы 2024 года до предстоящих выборов президента России в марте 2024 года", - отмечают аналитики.
По их мнению, остается неясным, создадут ли текущие российские наступательные операции условия для достижения оккупантами значительных успехов в ближайшем будущем.
"Сложные погодные условия, вероятно, замедлили темпы продвижения россиян вдоль большей части линии фронта, увеличили потери и еще больше подорвали моральное состояние российских солдат. Кроме того, армия РФ не успевает накапливать резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям", - констатируют в ISW.
Ранее в Институте изучения войны сообщали, что армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.
Россия ежемесячно мобилизует от 20 до 40 тысяч человек, и этот показатель может быть ниже текущего темпа потерь российской армии в Украине.