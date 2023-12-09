Україна готує напрацювання, які допоможуть вигнати окупантів з Криму у 2024 році

Україна готує напрацювання, які у 2024 році змусять росіян назавжди піти з тимчасово окупованого Криму.

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Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, пише РБК-Україна.

За його словами, Україна змогла досягти успіху в Чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Не зважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", – сказав міністр оборони України.

Що саме готується, він не уточнив.

Раніше Умєров заявив, що українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою. За його словами, Україна має план щодо подальшої деокупації земель на 2024 рік.

Умєров нагадав, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.