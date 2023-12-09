Украина готовит наработки, которые помогут выгнать оккупантов из Крыма в 2024 году

Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из временно оккупированного Крыма.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет РБК-Украина.

По его словам, Украина смогла добиться успеха в Черном море, даже несмотря на отсутствие столь же мощного флота.

"Мы показали всему миру, что мы можем преуспевать. Несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота, мы заставили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они ушли навсегда из нашего Крыма", – сказал министр обороны Украины.

Что именно готовится, он не уточнил.

Ранее Умеров заявил, что украинские войска прошли первую и вторую линии обороны россиян и стоят перед третьей. По его словам, у Украины есть план по дальнейшей деоккупации земель на 2024 год.

Умеров напомнил, что выход на границы 1991 остается стратегической победой для Украины.

Удары ВСУ по кораблям РФ

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.