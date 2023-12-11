ВСУ провели успешные операции возле Степного и не дали окружить Авдеевку – разведка Британии

Британская разведка считает, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, чем лишили российских войск полного контроля над селом Степное.

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Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что именно в Степном Россия пыталась занять выгодные позиции, позволяющие ей взять в клеще Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону.

В ведомстве подчеркивают, что в течение последней недели Авдеевка продолжает оставаться ареной самых ожесточенных боевых действий на фронте.

Согласно официальным данным, обнародованным в Украине, в некоторые дни около 40 процентов всех боевых столкновений происходило в этом небольшом секторе.

Российские наступательные действия продолжали характеризоваться в большинстве своем нападениями пехоты, часто со стороны штрафных подразделений "Шторм-З".

Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку

Напомним, 8 декабря российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и, вероятно, захватили очистные сооружения города. Оккупанты также продвинулись вперед на западе Запорожской области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тысяч окупантов и что российские войска передислоцируют резервы подразделений "Шторм-З" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия.

За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются оцепить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

В ноябре русская армия понесла рекордные потери в живой силе, которые вызваны наступлением на Авдеевку.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь кафиров на 90%.