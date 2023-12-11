ЗСУ провели успішні операції біля Степового і не дали оточити Авдіївку – розвідка Британії

Британська розвідка вважає, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, чим позбавили російських військ повного контролю над селом Степове.

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Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великобританії.

Зазначається, що саме у Степовому Росія намагалася зайняти вигідні позиції, які б дозволили їй взяти в кліщі Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

У відомстві наголошують, що протягом останнього тижня Авдіївка продовжує залишатися ареною найзапекліших бойових дій на фронті.

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими в Україні, в деякі дні близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень відбувалося в цьому невеликому секторі.

Російські наступальні дії продовжували характеризуватися здебільшого нападами піхоти, часто з боку штрафних підрозділів "Шторм-З".

Чому окупанти так активно штурмують Авдіївку

Нагадаємо, 8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та ймовірно захопили очисні споруди міста. Окупанти також просунулися вперед на заході Запорізької області.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тисяч окупантів і що російські війська передислокують резерви підрозділів "Шторм-З" і мобілізований особовий склад, якому бракує підготовки та продовольства.

За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.

Протягом останніх тижнів російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Окупанти намагаються оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.