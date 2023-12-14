В РФ требуют снять командующего Теплинского из-за ситуации на левобережье Херсонщины, - британская разведка

После существенных потерь российской армии у Крынок на левом берегу Херсонской области так называемые российские военные блоггеры требуют уволить командира группировки "Днепр" Михаила Теплинского.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в начале декабря 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия РФ понесла большие потери и не смогла достичь поставленных задач у села Крынки на левобережье Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты имели слабую поддержку авиации и артиллерии, а многие из военных, вероятно, были малоопытны.

После неудачи российские так называемые военные блоггеры призвали командующего Михаила Теплинского уйти в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из более опытных российских полководцев войны", - констатируют в разведке Британии.

Напомним, в октябре заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский лично принял командование Днепровской группировкой войск России.

Как подчеркнули в разведке Британии, группировка "Днепр" отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный левый берег Днепра.

РФ планирует перебросить на Херсонщину новую дивизию десантников, чтобы усилить позиции оккупантов.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октябряпересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.

Украинские военные расширили зону контроля в западной части Крынок. Вместо этого оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок и возводят многоуровневые укрепления.

Министерство обороны РФ и чиновники пытаются унять истерику в российском информационном пространстве из-за украинских операций на левом берегу Днепра Херсонской области.