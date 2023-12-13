РФ нашла новые места запуска дронов для обстрелов Украины, - разведка Британии

Армия страны-агрессора РФ начала использовать дополнительные пункты запуска дронов типа Shahed для массированных атак по территории Украины для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 12 декабря Россия запустила, по меньшей мере, 15 БПЛА типа Shahed из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму.

Это новый пункт запуска беспилотников в Севастополе.

5 декабря российские чиновники заявили, что оккупанты перехватили 41 украинский дрон возле военной инфраструктуры в Крыму, в том числе возле мыса Чауда.

"Мыс Чауда, на юго-востоке Крыма, является известным местом запуска дронов, которое используется россиянами с начала сентября 2023 года. Балаклава теперь пятый подтвержденный пункт запуска Shahed, который используется в российских операциях против Украины, наряду с пунктами на мысе Чауда, Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск", - подчеркивают в разведке.

В ведомстве предполагают, что Россия, вероятно, рассредоточит свои возможности запуска дронов на нескольких локациях для усложнения работы противовоздушной обороны Украины.

"Россия, вероятно, использует дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки, заставив Украину адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем", - добавили в разведке.

РФ совершенствует ударные дроны

По данным разведки Британии, с середины 2023 года страна-агрессор РФ пытается усовершенствовать иранские ударные дроны типа Shahed, учитывая опыт их применения на войне против Украины.

Так, в конце ноября 2023 года был обнаружен сбитый дрон, оснащенный украинской SIM-картой и 4G-модемом.

Кроме того, некоторые другие ударные дроны были выкрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальное обнаружение ночью.

РФ добилась прогресса в производстве собственных "шахедов"

Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне добились прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ планирует атаковать энергетику Украины.

Украинская разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.

Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.

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