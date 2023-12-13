РФ знайшла нові місця запуску дронів для обстрілу України, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ почала використовувати додаткові пункти запуску дронів типу Shahed для масованих атак по території України для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 12 грудня Росія запустила щонайменше 15 БПЛА типу Shahed з району Балаклави у тимчасово окупованому Криму.

Це новий пункт запуску безпілотників біля Севастополя.

Натомість 5 грудня російські посадовці заявили, що окупанти перехопили 41 український дрон біля військової інфраструктури в Криму, зокрема біля мису Чауда.

"Мис Чауда, на південному сході Криму, є відомим місцем запуску дронів, яке використовується росіянами з початку вересня 2023 року. Балаклава тепер є п'ятим підтвердженим пунктом запуску Shahed, який використовується в російських операціях проти України, поряд з пунктами на мисі Чауда, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ", - підкреслюють у розвідці.

У відомстві припускають, що Росія, ймовірно, розосередить свої можливості запуску дронів на кількох локаціях для ускладнення роботи протиповітряної оборони України.

"Росія, ймовірно, використає додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змусивши Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - додали у розвідці.

РФ вдосконалює ударні дрони

За даними розвідки Британії, з середини 2023 року країна-агресор РФ намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed, враховуючи досвід їхнього застосування на війні проти України.

Так, наприкінці листопада 2023 року було виявлено збитий дрон, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

Крім того, деякі інші ударні дрони були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.

РФ досягла прогресу у виробництві власних "шахедів"

Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ планує атакувати енергетику України.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.

Видання The Washington Post повідомляло, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

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