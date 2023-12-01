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РФ планує застосувати морські дрони на війні проти України, - розвідка Британії
Росія активізувала розробку морських ударних дронів і хоче налагодити їхнє серійне виробництво у 2024 році.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Зазначається, що РФ прагне ліквідувати відставання від України у розробці надводних дронів-камікадзе.
Тому 27 листопада 2023 року голова Красногорського механічного заводу (КМЗ) Михайло Даниленко оголосив, що вироблені на підприємстві дрони пройдуть випробування на війні з Україною, а їхнє серійне виробництво планують налагодити у 2024 році.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв БПЛА, а в останні місяці підприємство зосередилося на ударних дронах-камікадзе.
Як стверджує Даниленко, один дрон здатен нести боєприпаси масою до 600 кг.
"Військово-морські сили використовували човни з вибухівкою під час Другої світової війни. Однак сучасні морські дрони, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських військових стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії", - підкреслюють у розвідці Британії.
Раніше британська розвідка повідомляла, що російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи Lancet (БПЛА OWA) є, швидше за все, одними з найефективніших нових безпілотників, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців.
Удари ЗСУ по кораблям РФ
У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.
4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".
Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.