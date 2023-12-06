Британська розвідка розповіла, як РФ вдосконалює ударні дрони

З середини 2023 року країна-агресор РФ намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed, враховуючи досвіду їхнього застосування на війні проти України.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що наприкінці листопада 2023 року було виявлено збитий дрон, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

"Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення удару в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", - підкреслили у розвідці.

Там вважають, що існує реалістична можливість того, що Росія також намагається послабити українські сили РЕБ.

Крім того, деякі інші ударні дрони були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.

"Росія все частіше використовує БПЛА у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість дронів, які запускає РФ", - підсумували у розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи Lancet (БПЛА OWA) є, швидше за все, одними з найефективніших нових безпілотників, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців.

РФ досягла прогресу у виробництві власних "шахедів"

Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ планує атакувати енергетику України.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.

Видання The Washington Post повідомляло, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.