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Британская разведка рассказала, как РФ совершенствует ударные дроны
С середины 2023 года страна-агрессор РФ пытается усовершенствовать иранские ударные дроны типа Shahed, учитывая опыт их применения на войне против Украины.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что в конце ноября 2023 года был обнаружен сбитый дрон, оснащенный украинской SIM-картой и 4G-модемом.
"Вероятно, это российская импровизированная модификация для улучшения наведения удара в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы снизить зависимость от спутниковой навигации", - подчеркнули в разведке.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там считают, что существует реалистичная возможность того, что Россия пытается ослабить украинские силы РЭБ.
Кроме того, некоторые другие ударные дроны были выкрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальное обнаружение ночью.
"Россия все чаще использует БПЛА в массированных атаках, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большинство дронов, запускаемых РФ", - подытожили в разведке.
Ранее британская разведка сообщала, что российские малые односторонние беспилотные авиационные системы Lancet (БПЛА OWA) являются, скорее всего, одними из самых эффективных новых беспилотников, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев.
РФ добилась прогресса в производстве собственных "шахедов"
Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне добились прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ планирует атаковать энергетику Украины.
Украинский разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.
Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.