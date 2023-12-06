Британская разведка рассказала, как РФ совершенствует ударные дроны

С середины 2023 года страна-агрессор РФ пытается усовершенствовать иранские ударные дроны типа Shahed, учитывая опыт их применения на войне против Украины.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в конце ноября 2023 года был обнаружен сбитый дрон, оснащенный украинской SIM-картой и 4G-модемом.

"Вероятно, это российская импровизированная модификация для улучшения наведения удара в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы снизить зависимость от спутниковой навигации", - подчеркнули в разведке.

Там считают, что существует реалистичная возможность того, что Россия пытается ослабить украинские силы РЭБ.

Кроме того, некоторые другие ударные дроны были выкрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальное обнаружение ночью.

"Россия все чаще использует БПЛА в массированных атаках, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большинство дронов, запускаемых РФ", - подытожили в разведке.

Ранее британская разведка сообщала, что российские малые односторонние беспилотные авиационные системы Lancet (БПЛА OWA) являются, скорее всего, одними из самых эффективных новых беспилотников, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев.

РФ добилась прогресса в производстве собственных "шахедов"

Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне добились прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ планирует атаковать энергетику Украины.

Украинский разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.

Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.