РФ планирует перебросить на Херсонщину новую дивизию десантников – разведка Британии

Воздушно-десантные силы России (ВДВ) впервые начали развертывание в Украине новосформированной 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (104 ГДВ). Скорее всего, это подразделение будет переброшено в Херсонскую область, чтобы усилить позиции окупантов.

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Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Великобритании.

В августе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах возобновить 104 ГДВ, которые еще в 1998 году были сокращены до размера бригады.

Сообщается, что данные подразделения, вероятно, включают 337 полк, дополнительный маневровый полк и 52 артиллерийскую бригаду. С добавлением 104 ГДВ количество дивизий в боевом порядке десантников увеличится до пяти.

"Почти наверняка его будет тщательно рассматривать российский генерал, ответственный за Херсон, генерал-полковник Михаил Теплинский, его обычная роль - главный командир ВДВ", - сообщает ведомство.

Разведка пишет, что личный состав дивизии будет, вероятно, плохо обученным и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДС.

Напомним, украинские военные продолжают наземные атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области и продвинулись у Кринок.

Вооруженные силы Украины перекинули бронетехнику на левый берег Херсонской области и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.