ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области и перебрасывают подкрепление, – ISW

Украинские военные продолжили наземные атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области и продвинулись у Крынок. Очевидная несостоятельность оккупантов обеспечить сплоченную оборону ухудшает моральный дух и боевые возможности армии России.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Генштаб ВСУ 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады армии РФ, действующие вблизи Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

По данным Генштаба ВСУ, российские командиры не согласовали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к значительным потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

Как отмечают в ISW, российская группировка сил "Днепр", отвечающая за оборону позиций на оккупированной Херсонщине, состоит из деградированных подразделений и новых формирований, что не способствует слаженным действиям.

"Недавнее прибытие деградированных, неукомплектованных и недостаточно обученных российских подразделений на Херсонское направление и их немедленное обязательство вести оборонные операции, вероятно, еще больше усложнило усилия России создать слаженную командную структуру для разрозненных элементов группировки сил "Днепр"", - подчеркнули в ISW.

Кроме того, российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись юго-западнее Крынок и закрепились в соседнем лесном массиве.

Российские военные блоггеры сообщали, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия. Также они отмечали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

"Постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются воспрепятствовать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области", - подчеркнули в ISW.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.

Украинские военные расширили зону контроля в западной части Крынок. Вместо этого оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок и возводят многоуровневые укрепления.

Министерство обороны РФ и чиновники пытаются унять истерику в российском информационном пространстве из-за украинских операций на левом берегу Днепра Херсонской области.