ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини й перекидають підкріплення, – ISW

Українські військові продовжили наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок. Очевидна неспроможність окупантів забезпечити згуртовану оборону погіршує моральний дух і бойові можливості армії Росії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Генштаб ЗСУ 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади армії РФ, які діють поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро), відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, розвідки та інформації щодо розташування російських мінних полів.

За даними Генштабу ЗСУ, російські командири не узгодили належним чином зі штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів, що призвело до значних втрат серед підрозділів 810-ї бригади морської піхоти за останній місяць.

Як зауважують в ISW, російське угруповання сил "Дніпро", яке відповідає за оборону позицій на окупованій Херсонщини, складається з деградованих підрозділів і нових формувань, що не сприяє злагодженим діям.

"Нещодавнє прибуття деградованих, неукомплектованих і недостатньо навчених російських підрозділів на Херсонський напрямок та їх негайне зобов’язання вести оборонні операції, ймовірно, ще більше ускладнило зусилля Росії створити злагоджену командну структуру для розрізнених елементів угруповання сил "Дніпро"", - підкреслили в ISW.

Крім того, російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок і закріпилися в сусідньому лісовому масиві.

Російські військові блогери повідомляли, що під Кринками тривають бої, по цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія.Також вони стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і що під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

"Постійні заяви Росії про прибуття українських підкріплень на східний берег річки Дніпро свідчать про те, що російські війська намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити свої позиції на східному березі Херсонської області", - підкреслили в ISW.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.

Українські військові розширили зону контролю в західній частині Кринок. Натомість окупанти замінували територію навколо Кринок та зводять багаторівневі укріплення.

Наразі Міністерство оборони РФ та чиновники намагаються вгамувати істерику в російському інформаційному просторі через українські операції на лівому березі Дніпра Херсонської області.