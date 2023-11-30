РФ планує перекинути на Херсонщину нову дивізію десантників – розвідка Британії

Повітряно-десантні сили Росії (ВДВ) вперше почали розгортання в Україні новосформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (104 ГДВ). Скоріш за все, цей підрозділ перекинуть у Херсонську область, щоб посилити позиції окупантів.

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Про це йдеться в щоденному розвідувальному огляді Великої Британії.

У серпні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити 104 ГДВ, який ще у 1998 році був скорочений до розміру бригади.

Повідомляється, що дані підрозділи, ймовірно, включають 337-й полк, додатковий маневровий полк і 52-гу артилерійську бригаду. З додаванням 104 ГДВ кількість дивізій у бойовому порядку десантників збільшиться до п’яти.

"Майже напевно його буде ретельно розглядати російський генерал, відповідальний за Херсон, генерал-полковник Михайло Теплінський, його звичайна роль — головний командир ВДВ", - повідомляє відомство.

Розвідка пише, що особовий склад дивізії буде, імовірно, погано навченим і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ.

Нагадаємо, українські військові продовжують наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області.

А 13 листопада кремлівське агентство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.