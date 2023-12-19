Зеленский: "Сигналы о частичном участии Украины в НАТО - бред"

Президент Владимир Зеленский считает нереальным и исключает возможность вступления Украины в НАТО с нераспространением коллективных гарантий безопасности на оккупированные Россией территории. Об этом он заявил на пресс-конференции. Приводим мнение главы государства по этому вопросу полностью.

Что касается НАТО: мы знаем, что это для нас самый мощный вариант. Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия – честно говоря, бред. [Это] не в обиду тем, кто об этом говорит, – чтобы они поняли. Почему? Для меня – это просто где-то сейчас какие-то такие месседжи раздаются. Мы же ни разу не получали такое предложение, ни разу ни от одного из партнеров.

Честно говоря, очень сложно представить себе, как это возможно. Понимаете, если человек (если он человек) из Москвы говорит: "целые СВО – неизменны", это сигнал, что мира человек не хочет. Ну, правда? Он же говорит: "цели есть, мы продолжаем идти к ним", мира не хочет.

Давайте представим, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Я думаю, что это высокие риски для нас, потому что я уверен, что если часть Украины будет в НАТО, то вы же сигналы слышали также о Финляндии - это значит, что он войдет и начнется война с НАТО.

И вот здесь будет вопрос: будут ли вступаться страны в НАТО за часть украинской территории, имеющей тот или иной статус в НАТО – не полностью, а "какой-то" статус в НАТО? Мы же не признаем с вами оккупированные территории российскими.

То есть, это будет говорить, что мы с вами не совсем в НАТО. То есть, часть наша каким-то образом, в каком-то статусе в союзе безопасности, а часть мы не признаем, что она российская - мы никогда это не признаем, это же понятно. Потому я вам так и сказал: мне кажется, что это фантазия.

"Неполноценное" членство Украины в НАТО

Напомним, что в ноябре бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение о целесообразности возможного получения Украиной членства в альянсе без распространения гарантий безопасности на оккупированные Россией территории.

Зеленский этот вопрос лично не комментировал, но советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил тогда, что идея является "странной" и нереалистичной, в частности, из-за недоговороспособности РФ, и лишь спровоцирует последнюю на дальнейшую эскалацию.

Отметим также, что еще в августе начальник штаба НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что подобные разговоры абсолютно неприемлемы, а "сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России".

Путин угрожает Финляндии проблемами

Напомним также, что накануне президент России Владимир Путин заявил на телевидении, что его страна не имела споров с соседней Финляндией, в частности территориального характера, поскольку они были "решены в середине XX века", но "теперь будут, потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и будем концентрировать там определенные военные подразделения".

Отметим, что по результатам войны между СССР как агрессором и Финляндией зимой 1939/1940 годов последняя под угрозой полного захвата страны согласилась отдать около 10% своей территории, главным образом в регионе Карелия.

В ходе же второй советско-финской войны Финляндия, ставшая союзником нацистской Германии, смогла временно взять под контроль даже значительно большую территорию Карелии, однако по итогам этой войны потеряла уже не только их, но и северный регион Петсамо, из-за чего потеряла выход к Баренцеву морю.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Финляндия вместе со Швецией решили вступить в НАТО и уже 29 июня одновременно были приглашены в альянс, 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс.

Впрочем, полноценным членом НАТО Финляндия стала лишь с 4 апреля 2023 года, после одобрения ее вступления всеми остальными членами блока. Швеция же пока так членом и не стала, поскольку ее вступление до сих пор не ратифицировано Турцией и Венгрией.