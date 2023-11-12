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В ОП объяснили, почему отвергают предложение экс-главы НАТО о членстве Украины без оккупированных территорий
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена относительно получения Украиной членства в альянсе без распространения гарантий безопасности на оккупированные Россией территории является нереалистичным, в частности из-за недоговороспособности РФ, и лишь провоцирует ее на дальнейшую эскалацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Так, иногда можно услышать удивительные предложения о том, что Украина якобы может запросто войти в НАТО по частям – территориями, которые не под оккупацией. Ох уж эти "простые решения", которые всегда в итоге стоят очень дорого..." - написал Подоляк.
По его мнению, разговор о такой возможности явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию, поощряя ее к агрессивной войне, поскольку в России якобы уверены, что для победы над Украиной осталось немного.
"Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это очевидно? Бесспорно. Во-вторых, не менее очевидно задать встречный вопрос: а кто сказал, что Россия готова принять предложение и остановиться? Кто сказал, что РФ захочет согласиться на "Украина в НАТО"?" - задался вопросом советник главы ОП.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подоляк указал, что не понимает, кто сможет гарантировать, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций и кто именно выступит гарантом неприкосновенности условной линии разграничения.
"Теория не предусматривает практики? Тогда зачем озвучивать эти удивительные предложения, не предлагая никаких гарантий? Зачем поощрять РФ к дальнейшим преступлениям? Зачем гарантировать РФ, что она не проиграет войну, не будет отвечать за военные преступления, не претерпит внутреннюю трансформацию, а сможет продолжать вкладываться в милитаризацию и агрессивную внешнюю политику?" – заявил он.
По словам представителя президентского офиса, авторы таких инициатив должны осознать "три прописные истины": об абсолютной недоговороспособности РФ, которая "попробует обмануть в любом случае", о том, что она будет масштабировать риски и пытаться реализовать агрессивные намерения, и о том, что только значительная военно-технологическая помощь Украине решает проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам.
Напомним также, что еще в августе начальник штаба НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.
В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что такие разговоры абсолютно неприемлемы, а "сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России".
Саммит НАТО не принес ясности по членству Украины
Президент Владимир Зеленский при этом заявлял в июле, когда в Вильнюсе проходил саммит альянса, что неопределенность с приглашением и членством Украины в НАТО является "беспрецедентной и абсурдной". Перед этим генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но сначала она должна победить в войне против России.
После проведения мероприятия вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что столь резкое заявление глава государства сделал, потому что "были попытки размыть формулировки" по Украине в итоговом заявлении саммита.
По факту же по его результатам было заявлено об отмене для Украины плана действий по членству, запуск Совета Украина-НАТО и долгосрочной программе военной помощи. Таким образом, ни приглашения в альянс, на которое рассчитывали украинские власти, ни даже четких сроков и условий вступления страна не получила.
В то же время страны "Большой семерки" тогда согласовали, хотя и официально не подписали, декларацию, объявляющую начало переговоров с Украиной каждой из этих стран по установлению обязательств по обеспечению безопасности Украины. К их заявлению присоединилось уже 30 стран, однако фактически переговоры о гарантиях безопасности начались пока только с США, Великобританией, Канадой и Японией.