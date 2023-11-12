В ОП объяснили, почему отвергают предложение экс-главы НАТО о членстве Украины без оккупированных территорий

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена относительно получения Украиной членства в альянсе без распространения гарантий безопасности на оккупированные Россией территории является нереалистичным, в частности из-за недоговороспособности РФ, и лишь провоцирует ее на дальнейшую эскалацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Так, иногда можно услышать удивительные предложения о том, что Украина якобы может запросто войти в НАТО по частям – территориями, которые не под оккупацией. Ох уж эти "простые решения", которые всегда в итоге стоят очень дорого..." - написал Подоляк.

По его мнению, разговор о такой возможности явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию, поощряя ее к агрессивной войне, поскольку в России якобы уверены, что для победы над Украиной осталось немного.

"Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это очевидно? Бесспорно. Во-вторых, не менее очевидно задать встречный вопрос: а кто сказал, что Россия готова принять предложение и остановиться? Кто сказал, что РФ захочет согласиться на "Украина в НАТО"?" - задался вопросом советник главы ОП.

Подоляк указал, что не понимает, кто сможет гарантировать, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций и кто именно выступит гарантом неприкосновенности условной линии разграничения.

"Теория не предусматривает практики? Тогда зачем озвучивать эти удивительные предложения, не предлагая никаких гарантий? Зачем поощрять РФ к дальнейшим преступлениям? Зачем гарантировать РФ, что она не проиграет войну, не будет отвечать за военные преступления, не претерпит внутреннюю трансформацию, а сможет продолжать вкладываться в милитаризацию и агрессивную внешнюю политику?" – заявил он.

По словам представителя президентского офиса, авторы таких инициатив должны осознать "три прописные истины": об абсолютной недоговороспособности РФ, которая "попробует обмануть в любом случае", о том, что она будет масштабировать риски и пытаться реализовать агрессивные намерения, и о том, что только значительная военно-технологическая помощь Украине решает проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам.

Напомним также, что еще в августе начальник штаба НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что такие разговоры абсолютно неприемлемы, а "сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России".

Саммит НАТО не принес ясности по членству Украины

Президент Владимир Зеленский при этом заявлял в июле, когда в Вильнюсе проходил саммит альянса, что неопределенность с приглашением и членством Украины в НАТО является "беспрецедентной и абсурдной". Перед этим генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но сначала она должна победить в войне против России.

После проведения мероприятия вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что столь резкое заявление глава государства сделал, потому что "были попытки размыть формулировки" по Украине в итоговом заявлении саммита.

По факту же по его результатам было заявлено об отмене для Украины плана действий по членству, запуск Совета Украина-НАТО и долгосрочной программе военной помощи. Таким образом, ни приглашения в альянс, на которое рассчитывали украинские власти, ни даже четких сроков и условий вступления страна не получила.

В то же время страны "Большой семерки" тогда согласовали, хотя и официально не подписали, декларацию, объявляющую начало переговоров с Украиной каждой из этих стран по установлению обязательств по обеспечению безопасности Украины. К их заявлению присоединилось уже 30 стран, однако фактически переговоры о гарантиях безопасности начались пока только с США, Великобританией, Канадой и Японией.