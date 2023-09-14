Ради вопросов энергобезопасности: в правительстве предлагают созвать Совет Украина-НАТО

Вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина предложила провести заседание Совета Украина-НАТО (СУН) по вопросам энергетической безопасности. Такую инициативу она выразила в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Правительственный портал.

Отмечается, что это необходимо сделать, учитывая возможную активизацию российских атак на энергетический комплекс Украины.

Во время встречи Стефанишина и Столтенберг обсудили, в частности, текущую ситуацию касательно безопасности и неотложные потребности Украины.

"Чем больше оружия мы получим, тем быстрее мы освободим все наши территории. Наши самые неотложные потребности остаются неизменными – системы противовоздушной обороны, танки, тяжелая бронетехника, боеприпасы, истребители F-16", – высказалась чиновница.

Что такое Совет Украина-НАТО?

Совет Украина-НАТО заменил Комиссию Украина-НАТО, таким образом, выведя отношения и взаимодействие страны с Альянсом на новый уровень. Благодаря этому Украина может находиться во всех комитетах и представительных заседаниях НАТО с правом поднимать вопросы, прописанные в соглашениях.

Первое заседание Совета прошло в июле 2023 года.

Как объяснял генсек НАТО Йенс Столтенберг, председательством в СУН и созывом встреч он будет заниматься. И некоторые союзники или члены Совета не могут заблокировать это. Но страны-члены СУН могут также созвать его для кризисных консультаций.