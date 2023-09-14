Задля питань енергобезпеки: в уряді пропонують скликати Раду Україна-НАТО

Віцепрем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина запропонувала провести засідання Ради Україна-НАТО (РУН) з питань енергетичної безпеки. Таку ініціативу вона висловила під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Урядовий портал.

Зазначається, що це необхідно зробити огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України.

Під час зустрічі Стефанішина й Столтенберг обговорили, зокрема, поточну безпекову ситуацію та нагальні потреби України.

"Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми звільнимо всі наші території. Наші найнагальніші потреби залишаються незмінними - системи протиповітряної оборони, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16", – висловилася чиновниця.

Що таке Рада Україна-НАТО?

Рада Україна-НАТО замінила Комісію Україна-НАТО, таким чином вивіши відносини та взаємодію країни з Альянсом на новий рівень. Завдяки цьому Україна може перебувати у всіх комітетах та представницьких засіданнях НАТО з правом порушувати питання, які прописані в угодах.

Перше засідання Ради відбулося в липні 2023 року.

Як пояснював генсек НАТО Єнс Столтенберг, головуванням у РУН та скликанням зустрічей займатиметься він. І окремі союзники чи члени Ради не можуть заблокувати це. Але країни-члени РУН можуть також скликати її для кризових консультацій.