Большинство украинцев считают более приоритетным вступление Украины в НАТО, чем в ЕС - опрос

54% украинцев считают, что на сегодняшний день большим приоритетом является членство Украины в НАТО, чем в Европейском союзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

ЕС же в этом контексте предпочитают только 24% опрошенных. Остальные респонденты либо ответили "ни то, ни другое" (12%), либо затруднились ответить вообще (10%). Во всех макрорегионах оказалось больше тех, кто выбрал НАТО, хотя на западе Украины первых - 70%, а на востоке - лишь 40%.

Также респондентов опросили о том, для чего именно, по их мнению, имеет наибольшее значение членство Украины в ЕС. Можно было выбрать три варианта ответа, из которых один – главный.

Так, 59% указали важность вступления в ЕС для долгосрочной безопасности Украины (главным этот фактор назвали 24%), 57% – для ее экономических перспектив (главным это назвали 17%), 45% и 13% соответственно – обеспечение в стране верховенства права, 44% и 20% – для будущего украинской демократии, 41% и 12% – для международного признания места Украины в Европе.

Кроме того, украинцев опросили, является ли частью Европы Россия. 59% заявили, что считают ее частью Европы хотя бы по одному критерию (в частности, 48% – географически, по 14% – политически и культурно, а лишь 10% – по системе ценностей). В частности, культурно считают Россию по Европе 10% жителей запада Украины и 22% жителей востока.

Опрос проводился 29 сентября - 9 октября среди 1010 респондентов, на момент опроса проживавших на территории, подконтрольной Украине до 24 февраля 2022 года, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Впрочем, в КМИС указывают, что в выборку не попало ни одного респондента, которые проживали бы сейчас в оккупированных населенных пунктах, хотя 22 человека проживали на этих территориях до полномасштабной войны.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала бы 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. Однако следует иметь в виду, что в условиях войны кроме этой погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.