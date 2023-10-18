Більшість українців вважають більш пріоритетним вступ України в НАТО, ніж у ЄС - опитування

54% українців вважають, що наразі більшим пріоритетом є членство України в НАТО, ніж у Європейському союзі. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

ЄС віддають перевагу лише 24% опитаних. Решта респондентів або відповіли "ні те, ні інше" (12%), або не змогли відповісти взагалі (10%). У всіх макрорегіонах виявилося більше тих, хто віддає перевагу НАТО перед ЄС, хоча на заході України перших - 70%, а на сході - лише 40%.

Також респондентів опитували щодо того, для чого саме, на їхню думку, має найбільше значення членство України в ЄС. Можна було обрати три варіанти відповіді, з яких один - головний.

Так, 59% вказали важливість вступу до ЄС для довгострокової безпеки України (головним цей фактор назвали 24%), 57% - для її економічних перспектив (головним це назвали 17%), 45% та 13% відповідно - забезпечення в країні верховенства права, 44% та 20% - для майбутнього української демократії, 41% та 12% - для міжнародного визнання місця України в Європі.

Крім того, українців опитали щодо того, чи є частиною Європи Росія. 59% заявили, що вважають її частиною Європи хоча б за одним критерієм (зокрема, 48% - географічно, по 14% - політично та культурно, а лише 10% - за системою цінностей). Зокрема, культурно вважають Росію Європою 10% мешканців заходу України та 22% мешканців сходу.

Опитування проводилося 29 вересня - 9 жовтня серед 1010 респондентів, які на момент опитування проживали на території, підконтрольній Україні до 24 лютого 2022 року, методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Втім, у КМІС вказують, що до вибірки не потрапило жодного респондента, які б наразі проживали в окупованих населених пунктах, але 22 людини проживали на цих територіях до повномасштабної війни.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. Однак варто мати на увазі, що за умов війни крім цієї похибки, додається певне систематичне відхилення.