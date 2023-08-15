В НАТО заявили, що Україна може приєднатися до альянсу в обмін на відмову від окупованих територій. В МЗС відреагували

Начальник штабу НАТО Стіан Єнссен припускає, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни.

Про це пише видання VG.

"Я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням", — сказав Єнссен.

Він зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває, і що питання про поступку території Росію виховують інші.

Зараз в НАТО кажуть, що треба подумати про те, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни.

При цьому, сам генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг постійно заявляв, що Україна має вирішувати як час, так і умови будь-яких переговорів з Росією щодо припинення окупації. Але він не бажає обговорювати можливі рішення для України після вторгнення Росії.

Реакція МЗС України на заяву Єнссена

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на таку заяву і наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

За його словами участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.

"Налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягненні цих цілей", - написав він.

Вступ України до НАТО

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що можливість приєднання України до НАТО під час війни виключена, оскільки це автоматично втягне альянс у війну з Росією.

Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки за типом "ізраїльської моделі".

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що НАТО не має жодних часових рамок для запрошення та членства України в альянсі, що є безпрецедентним й абсурдним.

При цьому, в Офісі президента очікують, що Україна отримає запрошення в НАТО в 2024 році – на саміті Альянсу в Вашингтоні.

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