У США підтвердили майбутню зустріч Байдена та Зеленського

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що 12 липня лідер США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це пише видання Вarrons.

За його словами, президенти обговорять конкретні тимчасові заходи безпеки, які союзники можуть запропонувати Україні, окрім поточної допомоги, що вже надходить.

Радник Байдена заявив, що США та союзники "пошлють позитивне повідомлення" щодо майбутнього членства України в НАТО на саміті, який розпочнеться сьогодні в Литві.

Він також повідомив, що буде узгоджено новий пакет допомоги НАТО для України.

Він зазначив, що під час саміту НАТО оголосить реформи для України, щоб вона зрештою могла приєднатися до альянсу, але "без конкретного графіку".

Салліван виключив можливість приєднання України до НАТО під час війни. Оскільки це автоматично втягне альянс у війну з Росією.

Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки за типом "ізраїльської моделі".

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також не раз підкреслював, що Україна стане членом НАТО, але спочатку вона має перемогти у війні проти Росії.

За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі "союзники дійдуть згоди щодо дуже чіткого меседжу в питанні України", але "остаточного рішення ще не прийнято".

Вчора вранці стало відомо, що напередодні саміту, група країн НАТО ведуть "несамовиті переговори в останню хвилину", щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Вільнюсі 11-12 липня.